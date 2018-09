Sendo uma ponte entre a adolescência e a vida adulta, a transição para o ensino universitário é um processo cheio de mudanças emocionais e sociais que podem ter consequências na saúde mental dos jovens. Um estudo internacional, realizado pelo Instituto de Investigações Médicas Hospital del Mar (IMIM) de Barcelona, indica que um em cada 10 estudantes universitários já teve pensamentos suicidas durante o seu primeiro ano de estudos no ensino superior.

A investigação, publicada na revista científica Suicide and Life-Threatening Behavior, aponta como possíveis causas para estes resultados o "meio novo, muito mais exigente, que desencadeia um stress grande" sobre os novos alunos. Os especialistas alertam ainda que diversos factores como antecedentes familiares poderão ditar a prevalência destes pensamentos.

Os resultados revelaram que a existência de ideias suicidas é maior entre universitários durante o seu ano de estreia no ensino superior que no resto dos jovens com a mesma faixa etária. "A percentagem de pensamentos suicidas nos jovens em geral situa-se nos 4%, enquanto que a mesma sobe para os 10% no caso de estudantes universitários. Isso leva a pensar que este grupo está submetido a um nível especial de stress", refere Jordi Alonso, director do programa de epidemiologia e saúde pública do IMIM.

As tentativas de suicídio entre os universitários rondaram o 1%, sendo que não houve diferenças significativas nos dados entre homens e mulheres.

O estudo avaliou também os factores de risco destes comportamentos: uma rede familiar estável e relações sociais positivas são um alicerce forte para a protecção contra situações de pensamentos suicidas. "Factores como adversidades infantis, maus tratos, abusos, abandono, famílias disfuncionais também influenciam experiências stressantes para os jovens – tal como o bullying ou problemas sentimentais", aponta Alonso.

Um outro estudo internacional realizado pelo projecto Universal, associado ao IMIM, revela que existem uma maior probabilidade de transtornos mentais em estudantes durante o primeiro ano no ensino superior. A investigação apontou que 31,4% dos universitários sofreram algum tipo de saúde mental durante a estreia na faculdade.



De recordar que a linha de apoio SOS Voz Amiga fornece apoio a pessoas com pensamentos suicidas, através dos números 800 209 899, 213 544 545 e 912 802 669.