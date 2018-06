Ao todo, a Entidade Reguladora da Saúde recebeu 70.120 queixas sobre hospitais em 2017. Saiba quais são os estabelecimentos que geraram mais queixas.

O hospital de Amadora-Sintra (Fernando da Fonseca) é o estabelecimento de saúde que somou mais reclamações em 2017. Ao todo, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) contabilizou 2.185 queixas. Seguiu-se o hospital de Faro, com 1.940 e o hospital Garcia de Orta em Almada, com 1.710. Veja os dez hospitais públicos que geraram mais reclamações na fotogaleria acima.



A maior parte das reclamações em todos os estabelecimentos (públicos, privados ou do sector social) refere-se aos "procedimentos administrativos", aos "tempos de espera" e à "focalização no utente" (sendo que esta última relaciona-se com a atenção prestada aos pacientes, a delicadeza e tratamento através dos meios adequados).



Ao todo, a ERS registou 70.120 reclamações, um aumento de 18,4% em relação a 2016. Os elogios foram 8.948 e as sugestões, 1.021. Em 74% dos processos (que englobam os elogios, sugestões e reclamações) a ERS não viu "necessidade de actuação acrescida". A reguladora indica que estes dados se referem apenas ao volume bruto de processos, não tendo havido ponderação "quanto à tipologia, dimensão, produção ou população alvo" dos hospitais. A maioria das reclamações deu entrada nos meses de Novembro e Dezembro de 2017.



Entre os estabelecimentos hospitalares do sector privado, com internamento, o que recebeu mais reclamações foi o Hospital da Luz, em Lisboa (1149). Seguem-se o Hospital CUF Descobertas (999) e o Hospital dos Lusíadas (678).



No sector social, os três hospitais com internamento que motivaram mais queixas foram o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (105), a Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa (40) e o Hospital da Misericórdia de Évora (40).