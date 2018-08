A violência contra médicos e enfermeiros aumentou no primeiro semestre de 2018. Os dados são da Direcção-Geral de Saúde, que contabilizou mais de 400 queixas até ao presente mês, sendo a sua maioria de assédio moral e mais de 10% relacionadas com agressões físicas.

As principais vítimas são enfermeiros (53%), seguidos de médicos (25%) e de assistentes técnicos e outros operacionais, que reportam casos de violência – assédio moral (que inclui comportamentos de ofensa e humilhação conhecidos como mobbing), insultos, ameaças e agressões físicas – e ainda assédio sexual. Em termos percentuais, segundo o relatório da DGS de 2015 sobre queixas no sector, o mobbing era o acto com mais casos (68%), seguido de violência verbal (13%) e física (12%).

Os agressores, por outro lado, são maioritariamente pacientes, seguidos de perto por outros profissionais de saúde, normalmente empregados na própria instituição onde a vítima trabalha – uma espécie de bullying laboral. As agressões podem ser motivadas por longos períodos de esperas nos hospitais ou por razões frívolas, como discordâncias de ideias entre os médicos ou enfermeiros e os agressores.

Apesar de se registar uma pequena diminuição de queixas em comparação com 2017 (total de 678 casos, segundo o jornal Público), a violência contra profissionais de saúde tem ganhado visibilidade e os números reportados podem significar que o fenómeno está a agravar-se ou que há pelo menos mais trabalhadores do sector a registar queixas.

Através do observatório para controlar os casos de violência criado em 2007, as queixas cresceram de ano para ano, atingindo um pico em 2014: os casos passaram de 202 para 531. Em 2016, as queixas passaram a ser incluídas em bruto no sistema nacional de notificação de incidentes da DGS – o Notifica.

As queixas são anónimas e voluntárias, mas a acção não é simples: os queixosos reportam o caso e os agressores são identificados, sendo necessário depois uma participação para avançar com a notificação. Os agressores, porém, não são impedidos de retornar ao local das agressões, o que obriga as vítimas a voltar a ver os mesmos. Em Espanha, contrariamente, os agressores ficam impedidos de voltar ao local das agressões por um período determinado. Muitos não reportam sequer os episódios por considerarem que "não vale a pena", segundo Nádia Zózimo, dirigente da Federação Nacional dos Médicos, em declarações ao jornal Público. A médica conta ainda que ela própria já foi vítima de agressões durante a sua carreira.

Os protocolos dos hospitais e centros de saúde para lidar com estes actos passam pela acção dos seguranças destacados e por "botões de emergência" colocados em locais escondidos, que estão ligados aos seguranças ou polícia e devem ser accionados quando os profissionais concluem que a situação pode evoluir para agressões.

O fenómeno já foi estudado academicamente em 2002 por um conjunto de investigadores. Já na década passada, os investigadores concluíram que os actos que violência graves ou pouco graves contra profissionais de saúde são quase diários em Portugal e que quase 50% dos médicos e outros profissionais já foram sujeitos a algum tipo de violência.



O caso do médico agredido por se recusar a passar uma baixa

Em Maio, um jovem médico foi agredido pelo companheiro de uma paciente por se recusar a passar uma baixa, numa extensão do Centro de Saúde de Chamusca. A vítima, agredida com um murro, fez queixa e denunciou o caso nas redes sociais, tendo sido apoiado na altura pelo Bastonário da Ordem dos Médicos (OM) e pelo Ministro da Saúde.

Contudo, as queixas valeram-lhe mais ameaças por parte do agressor e o seu pedido para ser transferido para uma unidade de saúde no Norte foi negado. O recém-especialista recusou a hipótese de ir para um centro de saúde vizinho por receio de ser novamente agredido e actualmente ainda está à espera do resultado do concurso para a contratação de especialistas, sob baixa médica.

"Este caso ilustra a impotência que sentimos neste tipo de situação", comenta Miguel Guimarães à mesma publicação. O bastonário da OM considerou que o caso é "assustador" uma vez que o Estado falhou em proteger os seus profissionais. "O caso só foi tornado público porque o médico se queixou, mas a maior parte das vezes os profissionais não se queixam", afirma.