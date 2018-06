Hospital de Baku quer encontrar especialistas de várias áreas e oferece salários competitivos.

O anúncio está disponível no site da Ordem dos Médicos: um hospital em Baku, capital do Azerbaijão, quer contratar médicos portugueses com pelo menos dez anos de experiência e fluentes em inglês. São oferecidas habitação e viagens.



O hospital Bona Dea foi inaugurado no final de Março e agora procura clínicos das áreas de pediatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, pneumologia, gastrenterologia, endocrinologia e medicina interna.



Segundo o Diário de Notícias, os salários oferecidos na zona do Golfo Pérsico rondam os 12 mil euros mensais.