Portugal com mais 1.856 casos de Covid-19. Morreram 19 pessoas nas últimas 24 horas

O número de casos de infeção por Covid-19 chegou este domingo aos 99.911, com um aumento de 1.856 casos registado nas últimas 24 horas.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), já morreram no País 2.181 pessoas diagnosticadas com a doença. Desde o dia anterior foram confirmadas mais 19 vítimas mortais.O número de doentes recuperados alcançou os 59.000, tendo-se registado um aumento de 1.081 recuperações em 24 horas.O número de internados voltou a aumentar este domingo (mais 72), estando atualmente internadas 1.086 pessoas. Destas, 155 estão em unidades de cuidados intensivos (mais sete).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 39,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo.