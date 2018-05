Há 28 anos que Luke Hanoman tem o hábito de roer as unhas, um vício que não sabia poderia pôr a sua vida em risco. Hanoman quase morreu com sépsis depois de ter arrancado uma pele na lateral de uma unha e de a ferida ter infectado.

Luke Hanoman começou a sentir-se mal poucos dias depois e durante uma semana teve sintomas parecidos ao de uma gripe, com febre, dores no corpo e má-disposição geral.

"Tinha o hábito de roer as unhas. Era algo nervoso", explicou ao jornal inglês The Mirror. "Um dia mordi e arranquei uma pele perto de uma unha, o que me doeu um pouco. Não me preocupei mais com isso. Estive a trabalhar toda a semana e comecei a ter sintomas de gripe, que foram piorando gradualmente. Tinha suores frios, estava a tremer e pouco depois tive febre."

O cidadão britânico só se dirigiu ao Southport Hospital em Inglaterra acompanhado pela mãe depois do seu dedo começar a inchar e de ter febre muito alta. Hamoman começou a ter também linhas vermelhas anormais no corpo, um sinal comum que ocorre com a propagação da infecção. Ficou quatro dias em observação permanente e rapidamente os médicos descobriram que os seus sintomas se deviam a uma infecção generalizada – sépsis -, e no hospital disseram-lhe que teve "sorte por estar vivo", segundo o The Mirror. Foi tratado com antibióticos por via intravenosa.

Luke reconhece que a sua vida esteve em perigo e refere que é importante que se perceba que esta condição pode afectar qualquer pessoa, independentemente da idade.

O que é a sépsis?

Segundo a BBC, esta doença mata um maior número de pessoas no Reino Unido do que o cancro do intestino, da próstata e da mama juntos. Em Portugal, tem uma mortalidade superior à dos doentes internados com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e é uma das principais causas de morte em Unidades de Cuidados Intensivos em todo o mundo.

A sépsis é uma infecção grave e potencialmente fatal que pode ser desenvolvida em qualquer situação infecciosa, causada por agentes patogénicos. Pode levar o sistema imunitário a trabalhar em sobrecarga, o que reduz o transporte de sangue para os órgãos e, consequentemente, falência múltipla dos mesmos e morte.

Quando a infecção ocorre no organismo, o sistema imunitário tenta atacá-la e impedir o seu alastramento. Se isto falhar, este lança uma resposta inflamatória sistémica – uma reacção problemática, uma vez que pode comprometer o funcionamento dos órgãos.

Os sintomas mais gerais da sépsis são fala arrastada, tremores, dores musculares, temperatura alta, pele manchada ou pálida, mau-estar generalizado, entre outros.