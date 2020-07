A vitamina D ajuda mesmo no combate à covid-19? Não há certezas

A vitamina D é essencial para o bem-estar comum do ser humano e vários estudos tentaram provar uma relação entre esta vitamina e uma resposta do organismo contra a covid-19. Mas as conclusões de vários estudos têm sido tudo menos consensuais.

A vitamina D (colecalciferol) tem efeitos comprovados no bem-estar dos músculos, dentes e ossos, ajudando a regular a forma como o corpo humano a regular o cálcio e promove um sistema imunitário ativo. A vitamina D é produzida naturalmente quando a pele é exposta à luz solar, mas há também suplementos que substituem este processo natural. E a profusão de estudos que dizem que esta vitamina ajuda no combate à covid-19 levaram a uma corrida aos suplementos.

Maior parte dos estudos assentam as suas conclusões no facto de pessoas com obesidade, pressão arterial elevada, diabéticas e fumadoras estarem mais sujeitas a desenvolver complicações relacionadas com a covid-19. A verdade é que a vitamina D fica armazenada nas células de gordura, impedindo que circule pelo sangue das pessoas mais obesas, muitas pessoas com doenças cardíacas fazem uma alimentação "menos rica" e têm uma exposição mais reduzida ao sol devido aos receios do impacto da atividade física.

Um estudo de 2014 concluiu que muitos cidadãos de Itália, Espanha, China e alguns estados nos EUA tinham uma deficiência de vitamina D devido à falta de sol durante o Inverno. Olhando para os países referidos no estudo, percebe-se que estes foram alguns dos países mais fortemente afetados pela pandemia numa fase inicial. No entanto, a falta de sol afetaria ainda mais os países nórdicos, como a Finlândia e a Noruega. Mas a verdade é que a toma de suplementos de vitamina D é comum nestes países onde há dias com pouquíssimas horas de luz natural.

Um outro argumento usado para favorecer a teoria de que a vitamina D é responsável por ajudar a combater a doença é a de que pessoas de etnia africana que habitam no hemisfério norte estão mais expostas ao vírus, devido à reduzida concentração de vitamina D nos seus organismos.

Na verdade, um estudo publicado no Irish Medical Journal analisou os dados que referem a concentração de vitamina D no organismo com a existência de surtos mais ou menos graves e escreve nas conclusões que "trará certamente benefícios para os ossos e possivelmente para a covid-19" pedir às agências internacionais de saúde que reforcem a necessidade de tomar suplementos que aumentem a concentração no organismo desta vitamina.

Vários artigos citam também os estudos que comprovaram que tomar suplementos deste colecalciferol contribui para minimizar os riscos de contrair constipações ou gripes, principalmente naqueles que têm maior dificuldade em produzir a vitamina naturalmente.

Mas no outro espectro, há estudos que não encontram qualquer relação entre a vitamina D e uma resposta mais eficiente contra a covid-19. "Não encontrámos qualquer prova clínica da influência da vitamina D na covid-19. Não há provas que relacionem uma deficiência nesta vitamina relacionadas com uma maior predisposição para a covid-19, nem há estudos que favoreçam uma suplementarização como forma eficaz de prevenir ou tratar o vírus", escreve-se num estudo publicado na Universidade de Oxford em maio.

Vários estudos lembram ainda que excesso de vitamina D no corpo pode causar problemas como desidratação, um aumento do sentimento de sede, vómitos e dores abdominais.

Nos últimos tempos têm sido publicados vários artigos científicos que desmentem a influência da vitamina D na reação ao SARS-CoV-2, mas todos concordam que é essencial ter cuidados com a concentração desta no corpo humano. Devido à quarentena imposta para combater a pandemia, instituições internacionais de saúde avisaram para a necessidade de se apanhar sol ou até mesmo tomar suplementos, mas apenas para manter os níveis desta vitamina no organismo, nunca como forma de combate à covid-19.