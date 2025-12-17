A gripe voltou em força e o Gripenet também. Que plataforma é esta?

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Como está de sintomas respiratórios? A plataforma eletrónica Gripenet voltou a estar disponível, desde a passada sexta-feira, para fazer um mapa mais real das infeções respiratórias dos residentes em Portugal, numa altura em que uma nova variante da gripe se espalha pela Europa.



Estar infetado com gripe ou covid-19 nem sempre pede cuidados médicos. Muitas vezes, os sintomas são ligeiros, o que é uma boa notícia, mas acaba por dificultar uma monitorização epidemiológica mais abrangente, e em tempo real, da circulação na comunidade de tipo de agentes infeciosos. Ora, a plataforma eletrónica Gripenet permite a identificação desses casos não identificados pelos mecanismos tradicionais, uma vez que opera à base da inscrição de voluntários, residentes em Portugal, que respondem a pequenos questionários semanais, para comunicar se têm, ou não, sintomas respiratórios. Assim, é possível manter uma vigilância mais ativa das infeções respiratórias em Portugal.

"A grande vantagem do Gripenet é que complementa os sistemas tradicionais de vigilância em saúde" ao incluir casos ligeiros de infeções respiratórias, como gripe e covid-19, de pessoas que não recorre, explicou à agência Lusa a investigadora Verónica Gomez, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). A plataforma permite ainda, por exemplo, estudar fatores associados à toma de vacinas ou à procura de cuidados de saúde. Por exemplo, dados recolhidos pelo Gripenet entre 2011 e 2017 indicam que cerca de 70% das pessoas com sintomas gripais ou sinal de infeção respiratória não recorrem aos serviços de saúde.

A origem

O Gripenet é uma ideia com mais de duas décadas. Foi criado em 2004 pelo Instituto Gulbenkian Ciência (IGC), que durante a pandemia da gripe de 2009 foi distinguido pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) como exemplo de boas práticas. Em 2015, foi transferido para o INSA e foi agora reativado, após um período de pausa que começou em 2020, "onde todos os esforços em termos de recursos humanos e outros tiveram de ser alocados para o combate à pandemia, nomeadamente no INSA", recordou a investigadora à Lusa. Mas a paragem acabou por ditar a reformulação total da plataforma, agora adaptada a mais infeções respiratórias além da gripe.

Como funciona?

Os interessados em ajudar a monitorizar os sintomas da comunidade só precisam de aceder à plataforma, disponível aqui, e fazer a inscrição. Depois, todas as semanas recebem um questionário. E das duas uma: se existirem sintomas, perdem cerca de três minutos a responder; se não existirem, bastam 30 segundos. De sublinhar que as respostas são anónimas e os investigadores não têm acesso aos dados dos voluntários, aqui identificados através de um código. Qualquer pessoa residente em Portugal com mais de 18 anos pode participar e “os pais ou tutores legais podem preencher questionários em relação aos seus filhos menores".

O que vão fazer com respostas?

É importante perceber que a plataforma Gripenet não é um oásis da investigação: foi desenvolvida em colaboração com a rede europeia Influenzanet, gerida por universidades e instituições de saúde pública, estando ativa em mais de dez países da Europa. Por isso mesmo, os dados recolhidos através dos questionários servirão o desenvolvimento de investigação científica e análises estatísticas em Portugal e também na Europa.

