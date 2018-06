A Google está a lucrar com a venda de aplicações usadas para "espiar" outras pessoas. Segundo o The Times, a Play Store da Google tem actualmente mais de três mil aplicações que permitem a quem as adquire saber todos os passos de outra pessoa. A empresa está a lucrar directamente com venda deste tipo de aplicações, utilizadas por stalkers (perseguidores) - maioritariamente homens - para espiar, na maioria, mulheres.



Segundo o jornal, estima-se que no Reino Unido estas aplicações sejam utilizadas para monitorizar cerca de 10 mil mulheres por ano.



Estas aplicações funcionam através de uma subscrição de cerca de 35 euros mensais - deste valor, cerca de 15% a 30% fica para a Google - e são instaladas nos telefones de quem as compra e dos "alvos". A partir do momento em que estão instaladas, as aplicações permitem acesso à localização através de GPS, registo de chamadas, mensagens privadas e acesso à câmara e microfone.

Segundo o The Times, investigadores norte-americanos identificaram 3450 aplicações desde género na Play Store, 500 na loja da Apple e 24 em sites independentes.

A maioria destas aplicações a apresenta-se como ferramenta para que pais monitorizem os filhos.