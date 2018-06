Quando Isabel entrou no consultório da médica obstetra, grávida do primeiro filho, não esperava ouvir a frase: "Deve continuar a fumar." Mas depois percebeu o motivo de tão estranha prescrição médica: evitar a ansiedade. "A médica disse-me para não deixar completamente no início, para fumar dois ou três cigarros por dia", conta Isabel. A futura mãe – na altura com 30 anos, hoje com 34 e que já passou por outra gravidez (na qual também fumou) – não conseguiu reduzir tanto, fumava cerca de sete, mas trocou a marca habitual por cigarros mais fracos. O marido não gostava, mas acabou por aceitar. "Temos de tomar a decisão, nós sabemos que faz mal", sublinha Isabel. A médica que a acompanhou disse que o nervosismo era pior para o feto do que fumar um ou dois cigarros por dia. "Eu já fumava há muitos anos e com o stress da gravidez, que era de risco, era mais complicado para mim psicologicamente", diz.Não é novidade que o tabaco é prejudicial à saúde. E fumar durante a gravidez, pior ainda. As consequências podem ser o atraso no crescimento do feto, gravidez ectópica (fora do útero), parto prematuro, descolamento da placenta ou aborto espontâneo. Também não é novidade nenhuma que deixar de fumar não é fácil. No caso de Maria, foi uma decisão pensada, mas fácil: reduzir o número de cigarros diários e continuar a fumar. "Foi o meu obstetra que me disse que entre andar nervosa e irritada e fumar, era melhor fumar menos cigarros", conta àa mãe de dois filhos.O obstetra explicou-lhe que o organismo conseguia absorver a nicotina de forma a não se tornar tão tóxica para o bebé e que essa situação era preferível à angústia e a tudo aquilo que podia surgir devido à privação da nicotina. A partir daí, decidiu fumar cerca de cinco cigarros por dia. Apesar de estar bem com essa decisão, e de se sentir responsável por ela, Maria evitava fumar em público. "Não que sentisse que estava a cometer um crime, mas respeito as pessoas que pensam o contrário. Não escondia que fumava, mas evitava fazê-lo em espaços públicos, fumava em casa", lembra.É através da placenta e do cordão umbilical que a mãe dá ao feto tudo o que ele precisa, como oxigénio e nutrientes. Ao fumar, os componentes do tabaco podem impedir essa passagem de oxigénio e nutrientes e levar ao bebé substâncias tóxicas, como nicotina, cianeto ou monóxido de carbono. José Alberto Fonseca Moutinho, obstetra e professor na Universidade da Beira Interior, aconselha as grávidas fumadoras a pensar no facto de o tabaco ser mais prejudicial para os filhos do que para elas e a fazer o esforço de deixar durante a gestação. No entanto, o especialista compreende que uma pessoa habituada a fumar fique sob um grande stress ao privar-se do tabaco. "Sugiro que haja um equilíbrio e que fume o mínimo possível. Quanto mais fumar, mais prejudica o bebé", esclarece. E acrescenta: "A ansiedade também afecta, mas a maior parte das mulheres enjoa do tabaco logo no início da gravidez e resolve o problema."Apesar de a ansiedade ser prejudicial para qualquer pessoa, o especialista explica que, nas grávidas, o aumento de stress faz com que o bebé se mexa menos e pode até levar a um parto pré-termo. "Se a mãe estiver calma, é como se fosse um dia de praia para o bebé, se estiver ansiosa, é um dia de chuva."A barriga de Guiomar não deixava dúvidas: estava grávida de quatro meses na altura em que começou a sentir o bebé. "Parecia uma borboleta a mexer-se dentro da barriga", recorda. Era uma gravidez muito desejada e até os colegas de escritório estavam muito atentos para que a futura mãe não fizesse esforços. Tudo parecia um sonho, mas havia um senão: sempre que tirava um cigarro na esplanada, apareciam os comentários: "Não devia fazer isso" ou "não se prejudica só a si". Ninguém se envergonhava de meter conversa com uma grávida que não conheciam e que fumava sem problemas.Guiomar, por pensar da mesma maneira, aceitava os conselhos. Tentou deixar de fumar, mas quando parava, ficava bastante ansiosa. Seguiu o conselho da médica: não parar de repente, porque o organismo estava habituado a receber a nicotina. Foi fumando um ou dois cigarros por dia, até que um dia entrou no carro e o marido estava a fumar. Aconteceu então qualquer coisa que não previa: odiou o cheiro e o fumo que empestavam o carro. Ficou enjoada. Foi o pretexto perfeito: "Aproveitei a deixa de enjoar e o facto de não me sentir bem com uma barriga já tão grande e as pessoas a olharem para mim e deixei os cigarros aos quatro meses da gravidez", lembra. "Podia nem fumar, mas durante uns tempos tive a necessidade de pegar no cigarro e acendê-lo", conta. Guiomar, de 48 anos (na época tinha 30), começou a sentir cada vez mais repulsa do hábito, e pensava: "Estou a prejudicar-me a mim, mas não estou sozinha, há alguém que aí vem e que não tem culpa dos meus vícios." Na verdade, voltou a fumar, mas depois de parar de amamentar o filho.Nem todos os casos são assim tão fáceis. "Se a grávida não consegue deixar de fumar, é preferível continuar, porque pode entrar em ansiedade e não vale a pena estarmos a insistir nessa proibição", explica àManuel Strecht Monteiro, ginecologista e obstetra. Mesmo sendo de conhecimento geral os perigos do tabaco na gravidez, nas consultas cabe ao obstetra explicar com calma os riscos e as razões pelas quais a grávida não deve fumar. A partir daí, ela própria deve decidir. "Às vezes a própria família é mais prejudicial, porque começam a insistir e isso é condenável. Insistir é pior do que fumar, porque coloca um grande stress na futura mãe", acrescenta Strecht Monteiro."É um mito achar que reduzindo o tabaco vai ter controlo da ansiedade, às vezes até é o contrário", salienta Catarina Portilheiro, enfermeira que acompanha as grávidas no Centro do Bebé, uma clínica pré-parto. Nunca aconselha as grávidas a reduzir o número de cigarros, mas sim a arranjar outras formas de controlar a ansiedade que têm por não fumar, como fazer ioga, exercício físico ou até procurar ajuda terapêutica.Por outro lado, Joana Freitas, fundadora do D’Barriga, outra clínica pré-parto, não é tão radical. "É uma questão de colocar tudo na balança, por um lado, o risco de fumar dois ou três cigarros, e, por outro, o risco de ter uma crise de ansiedade por não fumar, e pesando qual é o mais acentuado, vamos encontrar um ponto de equilíbrio." Ela própria, quando engravidou, bebia 14 cafés por dia e a médica disse-lhe que fazia muito mal cortar de repente, pois era um choque para o organismo e o bebé ia sentir. "Deu-me autorização para eu tomar mais café do que a média que as mulheres devem tomar quando estão grávidas, e com o tabaco é igual", explica Joana.Maria é um nome fictício