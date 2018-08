Foi revelado que quando suspendemos a opção de Location History (Histórico de Localização) no Google, os serviços ainda conseguem registar os locais por onde passa através do seu uso do Google Maps, da pesquisa e até do serviço de meteorologia. Mas como consegue mesmo desligar essa opção? O jornal britânico The Guardian explica como.

Se tiver um Android deve:

-Ir a "Definições";

-Aceder à sua conta Google;

-Pressionar "Dados e Personalização" e, em seguida, em "Actividade na Web e Aplicações";

-Desactive a "Actividade na Web e Aplicações".

Para desligar o histórico de localização:

-Vá a "Dados e Personalização";

-Prima em "Histórico de Localização" e configure para desactivado em cada dispositivo ligado à sua conta Google.

Para iPhones, iPads e computadores:

-Vá à sua conta Google e carregue em "Controlo de Actividade";

- Desactivar a configuração "Actividade da Web e Aplicações";

- Também poderá desactivar no "Controlo de Actividade" o seu "Histórico de Localização".

Outra forma:

-Faça login no Google com a sua conta;

- Desça até ver, a cinzento, a opção "Definições da conta";

-Prima em "Informações Pessoais e Privacidade" e, em seguida, "Minha Actividade";

- No canto superior direito, carregue nos três pontos, e seleccione "Controlos da Actividade";

- Desligue "Actividade da Web e de aplicações".

Poderá também apagar o seu histórico de localizações no Google Maps.