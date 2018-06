Com a chegada do Verão chega também o tão esperado calor. Mas as temperaturas mais altas vêm acompanhadas de humidade e... mosquitos. Apesar de ser um mal que afecta muitas pessoas, porque há algumas que são mais picadas por mosquitos que outras?Segundo explicam os especialistas, estes insectos são atraídos por dois factores distintos - visuais e olfactivos. "O principal factor reside na quantidade de dióxido de carbono que uma pessoa liberta", disse Jonathan Day, professor de entomologia médica da Universidade da Florida, ao South China Morning Post. "Pessoas com elevadas taxas metabólicas libertam mais dióxido de carbono e são mais atractivas para os mosquitos".A estudar os mosquitos há três décadas, o especialista explica que pessoas com mais peso ou grávidas são bons exemplos de maior libertação de dióxido de carbono. Os mosquitos são ainda atraídos por um químico produzido pelo suor e pela respiração.Enquanto os mosquitos que são activos durante a noite tendem a confiar no cheiro, as espécies mais agressivas que "caçam" durante o dia são atraídas por cores e movimentos."Os mosquitos têm muito bons olhos", explicou Jonathan Day. "Roupas escuras, por exemplo, fazem das pessoas um melhor alvo do que as que utilizam roupas claras".

Também o tipo de sangue é um factor determinante. Estes insectos são mais atraídos por pessoas com sangue tipo O positivo e ainda por elevados níveis de glucose.