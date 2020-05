O estranho caso de pacientes de Covid-19 com sintomas durante meses

A pandemia de Covid-19 apareceu no início de 2020 e, desde então, mais de 1,7 milhões de pessoas já recuperaram da doença. Mas muitas permanecem ainda com sintomas meses depois de contraírem o novo coronavírus. Em alguns casos, os sintomas da doença desaparecem, mas voltam a aparecer.

Foi o que aconteceu a Paul Garner, professor de doenças infeciosas da Faculdade de Medicina Tropical de Liverpool, que começou a ter "um pouco de tosse" em meados de março. Dias depois, a infeção tinha alastrado. Num texto publicado na revista científica British Medical Journal e divulgado pelo The Guardian, Garner conta a "montanha russa" de emoções e exaustão que sofreu.

"Os sintomas eram estranhos como tudo", diz, referindo que estes incluíam a perda de olfato, mal-estar, um aperto no peito e o coração acelerado. Chegou a pensar que ia morrer, mas também assumiu que a doença passaria rapidamente. Mas esta continuou e continuou.

De acordo com os últimos dados, citados pelo Guardian, cerca de um em cada 20 pacientes da Covid-19 experienciam sintomas a longo prazo, mas de maneira faseada. Eles aparecem, mas podem desaparecer e aparecer novamente. E não se sabe se este "longo prazo" significa dois, três meses ou mais. O mais semelhante ao vírus neste aspeto é a doença tropical dengue.

No caso de Garner, a doença arrastou-se por mais de sete semanas, com sintomas novos todos os dias. "Este vírus está a causar mudanças imunológicas no corpo, muitas patologias estranhas que ainda não compreendemos. Esta é uma doença nova. E estranha", diz, contando ao Guardian que recebeu relatos de leitores que pensavam estar a ficar loucos.

Quase dois meses depois, Portugal tem ainda infetados que não foram dados como recuperados

Na passada terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reconheceu que as pessoas que recuperam da Covid-19 em casa não estão a ser contabilizadas no boletim epidemiológico atualizado todos os dias.

A situação pode explicar o porquê de existirem apenas pouco mais de 3 mil pessoas que recuperaram do novo coronavírus entre mais de 28 mil infetados. Portugal ultrapassou a barreira dos três mil casos de Covid-19 a 25 de março, o que significa que existem casos que foram registados há quase dois meses - e não foram ainda dados como recuperados. Os primeiros casos em portugal registaram o início de sintomas a 16 de fevereiro.

Isso pode significar apenas que não foram testados como sendo recuperados, mas também pode querer dizer que estas pessoas continuam a experienciar sintomas da Covid-19, dois meses depois de terem sido confirmadas com a doença.