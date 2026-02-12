Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Relatório aponta aumento da mortalidade pelo calor extremo na Galiza e norte de Portugal

Lusa 07:45
Cidades da região espanhola da Galiza e do norte de Portugal têm registado um excesso de mortalidade, em alguns casos até 60%, como consequência do calor extremo, segundo um relatório do Eixo Atlântico divulgado na quarta-feira.

Calor em Portugal
Calor em Portugal NUNO VEIGA/LUSA

Esta investigação, apresentada pela organização em Pontevedra, revela que cidades como o Porto, Viana do Castelo, Ourense, Braga, Guimarães e Lugo registaram entre 50% e 60% de excesso de mortalidade durante períodos de altas temperaturas.

O estudo, liderado por Francesco Cárdenas, diretor da Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico, propõe que se preste "especial atenção" à conceção dos espaços públicos e à integração da saúde em todos os processos de planeamento urbano e territorial.

Cárdenas indicou que é necessário promover uma "cultura do calor", que inclua a adaptação das cidades, a criação de refúgios climáticos e a elaboração de planos de ação para as ondas de calor, de forma a proteger os cidadãos.

Argumentou ainda que "padrões mais rigorosos" para a qualidade do ar e o controlo do ruído devem ser implementados para melhorar a saúde ambiental e humana nas cidades.

"Precisamos de uma mudança cultural", enfatizou o diretor do relatório, que indicou que 80% dos fatores que influenciam a saúde humana dependem do planeamento urbano.

O documento salienta que o limite crítico de 1,5 graus Celsius de aquecimento global já foi ultrapassado em 2024, o que exige ações com "microcirurgia urbana".

Neste sentido, o relatório inclui também boas práticas como os corredores ecológicos de A Coruña, as rotas escolares seguras e as zonas de baixas emissões de Pontevedra, a via verde de Vigo e as rotas termais de Ourense.

Vázquez Mao insistiu que as câmaras municipais devem decidir "como e onde construir" para garantir que as novas áreas residenciais não se tornam blocos habitacionais sem vida e insalubres.

Relatório aponta aumento da mortalidade pelo calor extremo na Galiza e norte de Portugal