Animais do BioParque recebem gelados de carne e fruta para aguentar onda de calor no Rio de Janeiro

A iniciativa de bem-estar pretende dar um alívio térmico a onças, ursos e macacos durante a onda de calor.

19 de janeiro de 2026 às 16:08
No BioParque do Rio, no Brasil, os gelados não são só para os visitantes humanos. Em pleno verão e com três dias seguidos de calor recorde, o jardim zoológico do Rio de Janeiro distribuiu gelados de carne picada, sangue e frutas a vários animais para os ajudar a suportar temperaturas que chegaram aos 41ºC. A iniciativa, já habitual nos dias mais quentes, foi acompanhada por visitantes e meios de comunicação e rapidamente deu a volta ao mundo.

