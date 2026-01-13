Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

O perigo dos vírus silenciosos

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

Podem permanecer décadas sem causar estragos ou nunca serem sequer um problema. Mas manifestam-se - quando envelhecemos ou as defesas do organismo estão em baixo.

O mês de janeiro é o chamado pico das infeções respiratórias. Mas, se é verdade que vírus como o da gripe causam bastantes estragos - basta observar o que se passa nos hospitais, com cirurgias suspensas e tempos de espera nas urgências elevados -, ainda assim conseguimos livrar-nos deles após a infeção. Contudo, há outro tipo de vírus em que não acontece o mesmo. Ou seja, que permanece no organismo durante muitos anos, ou mesmo toda a vida - e pode provocar problemas mais tarde. A estes agentes infecciosos chama-se vírus latentes ou silenciosos. “Ficam como que adormecidos e podem reativar-se quando alguma coisa muda e predispõe essa reativação. Esse é o seu mecanismo de atuação”, explica à SÁBADO Daniel Coutinho, infeciologista da ULS Gaia Espinho.

