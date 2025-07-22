Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Este país não é para grávidas

Lucília Galha
Lucília Galha 22 de julho de 2025 às 23:01

Urgências fechadas, gravidezes de risco sem vigilância, quem consegue pagar faz ecografia – quem não pode, é abandonada à sua sorte. Um raio-X da Obstetrícia em Portugal.

A urgência de Obstetrícia era no 2º andar do edifício. O primeiro embate foi a minúscula sala de espera, com pouco mais de 10 ou 15 m2, e grávidas espalhadas pelas escadas e pelo chão. Foi chamada rapidamente para a triagem: ouviu o coração do bebé. “Está mais demorado para ser vista pela médica”, avisou a enfermeira. A indicação era para se deitar, mas não havia sítio – ainda lhe sugeriram o chão, mas preferiu voltar às cadeiras da sala de espera. Naquele sábado, Ana Mateus, 34 anos, acordara a perder sangue e essa tinha sido a razão da sua ida às urgências. Enquanto esperava que a médica a chamasse foi duas vezes à casa de banho; da segunda já estava a perder coágulos, maldisposta e com dores de barriga.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos grávidas Obstetrícia urgências Fernando Cirurgião Carlos Veríssimo Nuno Clode Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Este país não é para grávidas