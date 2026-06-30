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250 anos dos EUA

A América refém do seu próprio legado

30 de junho de 2026 às 23:00
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A nova edição do concurso anual da FLAD convidou jovens entre os 18 e os 23 anos a apresentarem um artigo original que explore um tema da política dos EUA, relacionando-o com o ciclo eleitoral de 2026. Eis o vencedor.

Há momentos em que a História deixa de observar as nações à distância e volta a sentá-las diante do espelho da sua própria fundação. Em 2026, a celebração do 250º aniversário dos Estados Unidos deixará de ser apenas uma evocação histórica: nas urnas, a herança de 1776 será novamente submetida a julgamento político.

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