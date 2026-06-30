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250 anos dos EUA

Por dentro do poder, um ensaio de António Araújo

António Araújo
António Araújo 30 de junho de 2026 às 23:00
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Da Constituição mais antiga do mundo aos impasses atuais, dos históricos impeachments presidenciais à separações de poderes, uma leitura guiada pelas engrenagens institucionais que moldam o sistema político da maior potência global.

Para os padrões europeus, e de outras regiões do planeta, os Estados Unidos da América são um país recente, com 250 anos de existência.

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