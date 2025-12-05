Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de dezembro de 2025 às 19:41

Zuckerberg, Musk e Bezos transformados em cães-robô em instalação artística

“Regular Animals”, a obra de Beeple, reinterpreta o retrato pop e a arte gerativa ao colocar figuras como Mark Zuckerberg e Elon Musk em cães-robô. A instalação, apresentada na Art Basel Miami Beach, oferece ainda um souvenir fotográfico captado pelos próprios robots em instalação artística.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)