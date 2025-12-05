Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 19:42

Polícia escapa por pouco de carro descontrolado durante tempestade de neve

Um condutor perdeu o controlo do veículo durante uma tempestade de neve em Ontário, no Canadá, e quase atingiu um agente da polícia.

