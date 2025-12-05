Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 19:40

Manifestantes despejam sacos de estrume debaixo da árvore Natal icónica do hotel Ritz em Londres

Ativistas do grupo ‘Take Back Power’ despejaram estrume junto à árvore de Natal do hotel Ritz, esta quarta-feira. O movimento defende que o governo do Reino Unido deveria aumentar as taxas sobre a riqueza extrema e “consertar o Reino Unido.”

