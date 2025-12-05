Sábado – Pense por si

05 de dezembro de 2025 às 18:08

Pai Natal troca trenó por mota de água no Brasil

O pai natal chegou à praia de Copacabana, no Brasil, de mota de água, esta quinta-feira. A iniciativa tem como objetivo proporcionar um dia especial a crianças doentes.

