05 de dezembro de 2025 às 18:08

Polémicas e boicotes devido à participação de Israel: o que se passa com a Eurovisão?

Quatro países desistiram de marcar presença na edição de 2026 da Eurovisão devido à participação de Israel e os boicotes podem não ficar por aqui. Paul Jordan, especialista no tema, faz o ponto de situação no momento de maior crise do concurso em 70 anos de história.

