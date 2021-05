14:13

Zoo francês recebe a segunda girafa nascida este ano

O jardim zoológico La Flech deu as boas vinda a uma nova girafa, nascida a 8 de maio. A cria junta-se a Kano, uma outra girafa nascida em janeiro. As crias serão mantidas pelo menos um ano no zoo, data depois da qual serão transferidas para darem início à sua própria família. Pelo menos duas subespécies de girafa estão listadas como "criticamente em risco" de extinção.