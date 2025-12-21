Sábado – Pense por si

21 de dezembro de 2025 às 14:50

João Cotrim de Figueiredo diz que visita de Montenegro à Ucrânia é um "sinal importante"

O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo afirmou aos jornalistas que a visita do primeiro-ministro à capital ucraniana foi importante para mostrar que Portugal continua do lado da Kiev. Contudo, sublinha: "Infelizmente, um dia depois [da visita], houve uma reunião do Conselho Europeu onde demoraram 16 horas para decidir uma coisa que já devia estar decidida de bom rigor há dez meses".

