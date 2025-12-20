Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de dezembro de 2025 às 15:40

Visita do primeiro-ministro à Ucrânia é "a expressão de um apoio que tem sido continuado", diz Luís Montenegro

À chegada a Kiev, capital ucraniana, o primeiro-ministro reafirmou o apoio de Portugal à Ucrânia. Luís Montenegro destacou ainda que os ucranianos necessitam de apoio externo para enfrentar a ameaça russa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)