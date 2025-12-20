Sábado – Pense por si

20 de dezembro de 2025 às 16:55

Papa chega à Praça de São Pedro para a última audiência jubilar

O Papa chegou à Praça de São Pedro, no Vaticano, para presidir à sua última audiência jubilar, reunindo fiéis de várias partes do mundo. A cerimónia, marcada por emoção e fé, assinala o fim de um período especial de jubileu na Igreja Católica.

