20 de dezembro de 2025 às 16:40

À Rei... Carlos III serve Guinness durante visita a cervejeira

O Rei Carlos experimentou ser barman durante uma visita à cervejaria Guinness Open Gate, em Londres. Enquanto visitava o novo espaço em Covent Garden, ele aprendeu a arte de servir a cerveja perfeita com o embaixador da Guinness, Leo Ravina. Para além da clássica, o monarca também provou uma seleção de cervejas menos conhecidas produzidas no local.

