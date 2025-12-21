Sábado – Pense por si

21 de dezembro de 2025 às 16:02

Repórter Sábado: Presidente da Câmara de Nisa impede autarca de votar e consegue chumbar proposta de auditoria às contas do município

O Presidente da Câmara de Nisa impediu um autarca da oposição de votar numa reunião do Executivo e, assim, conseguiu chumbar uma proposta de auditoria às contas do município. Em causa estão milhões de euros gastos de forma duvidosa no último mandato. No episódio do Repórter Sábado desta noite, pelas 22h40, vai poder ver ao pormenor a reação do Presidente da Câmara de Nisa.

