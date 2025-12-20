Sábado – Pense por si

20 de dezembro de 2025 às 17:00

Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte volta a seguir viagem do Pai Natal pelo 70.º ano consecutivo

Do pedido de uma criança, nasceu uma tradição. Pelo 70.º ano consecutivo, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) está a acompanhar o percurso do Pai Natal enquanto este distribui presentes pelo Mundo. A iniciativa permite a milhões de famílias seguir em tempo real a jornada na noite de Natal.

