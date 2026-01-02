Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de janeiro de 2026 às 12:18

Zohran Mamdani promete governar Nova Iorque de forma "abrangente e audaciosa"

No discurso de tomada de posse, esta quinta-feira, Zohran Mamdan prometeu governar de forma “abrangente e audaciosa” e garantiu que a autarquia não hesitará em usar o seu poder para “melhorar a vida dos nova iorquinos”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)