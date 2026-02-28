Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 19:06

Hotel de luxo no Dubai atingido por mísseis iranianos

O hotel de cinco estrelas Fairmont The Palm, no Dubai, foi um dos alvos dos ataques iranianos em resposta à ofensiva dos EUA e Israel. Um incêndio deflagrou perto da entrada do estabelecimento. Segundo o governo do Dubai, citado pelo jornal Independent, há quatro feridos.

