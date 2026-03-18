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18 de março de 2026 às 22:00

Imagens mostram explosões provocadas por ataques de Israel a várias posições do Hezbollah no Líbano

O Exército de Israel divulgou, esta quarta-feira, imagens que diz mostrarem ataques a posições do Hezbollah no Líbano. Os bombardeamentos atingiram várias zonas de Beirute e fizeram pelo menos uma dezena de mortos.

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