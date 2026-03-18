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18 de março de 2026 às 23:00

ONU apela a Israel, EUA e Irão para evitar escalada do conflito no Médio Oriente

O porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, afirmou, esta quarta-feira, que a organização está “profundamente preocupada” com a escalada de ataques no Líbano e com o impacto humanitário na região. Haq pediu que todas as partes evitem qualquer intensificação do conflito.

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