19 de fevereiro de 2026 às 14:49

Imagens de videovigilância captam momento em que dois sismos foram sentidos em Alenquer

Dois sismos, de magnitude estimada de 4.1, foram sentidos esta quinta-feira na região de Lisboa. O primeiro foi sentido às 12h14 e o segundo às 12h16.

