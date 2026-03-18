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18 de março de 2026 às 22:18

Líderes talibãs realizam funerais de mais de 400 vítimas de ataque aéreo no Afeganistão

Os líderes talibãs realizaram, esta quarta-feira, funerais em Cabul pelas pessoas mortas num ataque aéreo no início da semana. Segundo as autoridades afegãs morreram 408 pessoas.

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