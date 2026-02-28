Sábado – Pense por si

Vídeos
28 de fevereiro de 2026 às 23:23

Aeroporto Internacional do Dubai atingido por ataque iraniano

O Aeroporto Internacional do Dubai foi atingido por um ataque iraniano, este sábado, informa o jornal "Al Jazeera". Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram os danos causados pelo ataque. Quatro pessoas ficaram feridas e tiveram de receber apoio médico, confirmou o governo do Dubai na rede social X.

