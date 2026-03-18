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18 de março de 2026 às 22:19

Sete traficantes e um morador feito refém morrem em operação policial no Rio de Janeiro

Uma operação policial nas favelas do Rio de Janeiro matou, esta quarta-feira, oito pessoas, entre eles o chefe do crime Claúdio Augusto dos Santos. As autoridades dizem que várias armas foram apreendidas e que a ação provocou confrontos e ataques em retaliação na cidade.

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