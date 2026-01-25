Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 15:20

Zelensky recebido pelo presidente da Lituânia para conversas na capital do país

O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, recebeu o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Vilnius neste domingo. Devem reunir-se com o presidente polaco, Karol Nawrocki, no âmbito do formato do Triângulo de Lublin.

