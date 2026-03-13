Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de março de 2026 às 17:10

“Provavelmente desfigurado”: Secretário de Defesa dos EUA faz revelação sobre líder do Irão

O secretário Pete Hegseth revelou, durante um briefing em Washington, que há indicações de que o Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, terá sofrido ferimentos graves num acidente. No entanto, não há confirmação oficial.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30