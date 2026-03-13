Sábado – Pense por si

13 de março de 2026 às 13:14

Ciclista grava própria queda de bicicleta à beira de um penhasco

A ciclista e influenciadora espanhola Cecilia Sopeña gravou o momento em que caiu de bicicleta enquanto percorria um trilho junto a um penhasco. O vídeo, partilhado nas redes sociais pela influenciadora, tornou-se viral.

