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13 de março de 2026 às 20:48

Criança de nove anos mostra-se a levantar 80 quilos e deixa adultos sem palavras

Uma criança, de nove anos, tornou-se viral após conseguir levantar mais de 80 quilos em pesos num evento de Powerlifting.

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