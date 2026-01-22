Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 18:11

Zelensky propõe exército europeu com três milhões de soldados

O líder ucraniano defendeu que, mesmo depois de uma pausa, ou mesmo de um fim, da guerra da Ucrânia, “não sabemos se a Rússia vai regressar”.

