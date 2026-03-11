Sábado – Pense por si

11 de março de 2026 às 12:19

Experimentámos terapia por IA: "Recebi um email de uma máquina a dizer que estava a pensar em mim"

A jornalista Susana Lúcio passou vários dias a trocar mensagens com uma app de bem-estar mental. Os conselhos deram-lhe tranquilidade, mas a empatia que sentiu pode ser perigosa...

