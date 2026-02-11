Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 19:52

Veja como é e onde fica o dique do Mondego em risco de colapso

A margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, rebentou esta quarta-feira à tarde, junto ao viaduto da autoestrada 1.

