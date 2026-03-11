Sábado – Pense por si

11 de março de 2026 às 13:40

Drone usado para procurar homem desaparecido em floresta ‘apanha’ urso acabado de acordar da hibernação

Um drone que estava a ser utilizado para procurar um homem desaparecido numa floresta na Estónia acabou por captar imagens de um urso que tinha acordado da hibernação. Segundo o Conselho Ambiental da Estónia, existem cerca de mil ursos selvagens no país.

