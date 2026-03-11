Sábado – Pense por si

11 de março de 2026 às 13:41

Erdogan alerta que guerra no Irão deve parar antes que “incendeie toda a região”

O president da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, apelou, esta quarta-feira, no parlamento, a uma solução diplomática para impedir uma escalada do conflito no Médio Oriente.

