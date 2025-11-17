Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 19:28

Zelensky fecha acordo “histórico” com França para comprar 100 aviões de combate

O presidente ucraniano revelou, esta segunda-feira, um “acordo histórico” com França que prevê o fornecimento de 100 aviões Rafale-F4 e sistemas de defesa aérea. O pacto, válido por 10 anos, pretende reforçar as capacidades militares da Ucrânia perante os ataques russos.

