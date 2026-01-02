Sábado – Pense por si

02 de janeiro de 2026 às 15:48

“Intenso”: diretor de hospital suíço relata chegada das vítimas do incêndio e mobilização de colegas para ajudar

Eric Bonvin, diretor-geral do hospital regional de Sion, explica como foi receber cerca de 80 feridos em três horas após o incêndio em bar de estância de esqui que matou mais de 40 pessoas na noite de Ano Novo. E explica como colegas de férias ou a celebrar a passagem de ano acorreram ao hospital “imediatamente”.

